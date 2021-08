Serie B accordo con Athletic Sports che garantirà la visione in Romania

Helbiz Media, distributore esclusivo della Lega Serie B dei diritti media all’estero del Campionato di Serie BKT in tutto il mondo, annuncia un nuovo accordo con Athletic Sports Group che garantirà l’esposizione all’estero del Campionato Italiano di Serie B in Romania.

Helbiz Media ha assegnato all’agenzia di intrattenimento sportivo Athletic Sports Group i diritti audiovisivi esclusivi per trasmettere le migliori partite per turno in full HD, live, in differita, nonché gli highlights delle stagioni 2021/2022 e 2022/2023.

Ansa.it