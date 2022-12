Sconcerti: “Sarà un campionato bello reso incerto dalla povertà. Il Napoli di Spalletti potrà essere la sorpresa”

Il giornalista Mario Sconcerti ha analizzato sul Corriere della Sera la Serie A che si appresta a cominciare:” Sarà un campionato molto bello perché reso incerto dalle nuove povertà. L’Inter è una promessa. Ha fatto tanta fatica a ritornare realtà per poi perdersi in un’ora. – afferma Sconcerti – Ma non c’è stato disfattismo e il tutto viene visto come un’occasione”. Poi c’è il Milan dei centravanti esperti ma con un unico perno, Kessie. I rossoneri ruotano attorno all’ivoriano che è la chiave del centrocampo e del gioco. Infine la sorpresa potrà essere il Napoli di Spalletti ma bisogna non sottovalutare Juric e Italiano, “due moltiplicatori di pani con una base di calcio molto alta”.