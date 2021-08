Repubblica – Spalletti manda la squadra in ritiro per preparare la gara col Venezia

Il Napoli di Spalletti debutterà domenica sera al Maradona contro il Venezia per la prima di campionato, ed una cosa è certa, il nuovo allenatore azzurro non vuole fallire. Anche per questo, come scrive oggi Repubblica, il mister manda la squadra in ritiro per preparare alla perfezione la partita di debutto di campionato. Spalletti è l’unica variante rispetto alla scorsa stagione, dato che finora, tranne Juan Jesus, non è arrivato nessuno, ed è proprio lui che deve fare da variabile positiva, e sicuramente non vorrà fallire l’obiettivo.