Napoli, dopo Emerson, si punta di nuovo a Olivera del Getafe

Dopo l’arrivo di Juan Jesus, il Napoli si concentra su un terzino sinistro, zona del campo dove c’è bisogno assolutamente di un rinforzo. Ufficializzato Emerson Palmieri al Lione, il club partenopeo ha virato su Mathias Olivera del Getafe, Il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito, con diritto di riscatto, ma il club spagnolo non vede di buon occhio questa formula. “Mathias Olivera è un terzino sinistro, classe 1998 uruguaiano, che però può anche occupare la corsia esterna del centrocampo. La scorsa stagione con la maglia del Getafe ha disputato 32 partite, fra Liga e Coppa del Re. Le attenzioni del Napoli per la corsia di sinistra sono ricadute sul terzino uruguaiano, è lui il primo nome della lista per rinforzare la difesa di Spalletti”.

Gianlucadimarzio.com