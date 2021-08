Meret blinda il Napoli, i suoi agenti, i Pastorello hanno gettato le basi

Andrea e Federico Pastorello che hanno gettato le basi a Castel Volturno per il rinnovo con il Napoli – dimostrare di meritarsi il posto tra i pali azzurri. La premessa è stata chiara: resta solo se gioca con continuità. E sarà così. Ma la fiducia non è illimitata, nel calcio come nella vita e tocca al ragazzo friulano dimostrare che Spalletti non sbaglia e non corre azzardi. Ospina l’ha presa bene, d’altronde era certo di andare via, aveva quasi una mezza parola con l’Atalanta e prima di partire a giugno aveva lasciato intendere che non sarebbe tornato. Ma le via del mercato, questa estate, sono piene di polvere: e quindi Ospina resta. Fonte: Il Mattino