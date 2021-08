Mathias Oliveira: il terzino che piace al Napoli

Mathias Olivera, l’uruguaiano terzino sinistro del Getafe, da sempre piace al club azzurro. Classe 1997, al Getafe da due stagioni, Olivera piace al Napoli per l’età, l’esperienza, le caratteristiche e il prezzo. Non sarebbe un affare dispendioso per le casse napoletane. Ma il club ha chiesto nelle scorse ore al Getafe un prestito con poi eventuale riscatto al termine della stagione. La formula proposta dal Napoli non convince, per ora, il club spagnolo. Ma le parti sono al lavoro per portare avanti la trattativa. Con la volontà degli azzurri di regalare l’esterno a Spalletti.

Fonte: mattino.it