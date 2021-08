La cessione di Contini è stata valutata attentamente da Spalletti e Giuntoli

In porta, quindi, non ci sono dubbi, tocca a Meret: Contini è stato ceduto in prestito per un anno al Crotone. Occhio: Spalletti e Giuntoli hanno valutato con grande attenzione questa operazione. Contini ha colpito molto in questo periodo estivo e a Crotone deve trovare quei minuti in porta che qui non avrebbe avuto. Giuntoli, in ogni caso, deve risolvere qualche altro pensiero a Spalletti: mancano due tasselli a centrocampo ma ne arriverà solo uno. Fonte: Il Mattino