Gazzetta: Insigne aspetta la prima mossa di De Laurentiis che lo cederebbe volentieri

La Gazzetta dello Sport online scrive del rinnovo di Lorenzo Insigne in scadenza nel prossimo anno, e in rottura con il presidente De Laurentiis, che non è intenzionato a concedergli il rinnovo a 6 milioni, è irreversibile. Insigne aspetta la prima mossa del presidente che non ha interesse ad incontrarlo e lo cederebbe volentieri alla cifra stabilita. Il capitano dal canto suo chiede un rinnovo di 6 milioni a stagione, ma il Napoli arriva a 3,5 più bonus che permetterebbero al giocatore di raggiungere gli attuali 4,6 milioni che guadagna adesso.