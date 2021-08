Dopo l’incontro con Giuntoli, Meret ha sentenziato per il prolungamento

Meret odia i social network e non ragiona sui 140 caratteri. La frase più importante quando ha incontrato i suoi agenti è riassumibile in sei lettere: «Va bene». Federico Pastorello si era visto con il ds Giuntoli che ha ventilato l’ipotesi di un prolungamento della sua permanenza a Napoli. Un incontro che ha sostanzialmente cancellato la possibilità di una cessione negli ultimi giorni di mercato. La graduatoria è fissata, poi toccherà a Ospina provare a scalarla: di certo, Meret non ha mai dimostrato immaturità nelle ultime stagioni e la scelta di alternarsi con il colombiano era solo per il turnover che Ringhio voleva anche in porta. Fonte: Il Mattino