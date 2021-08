Domenica ore 20,45: Napoli/Venezia, a centrocampo Elmas. Emergenza per i lagunari

Domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli affronterà al debutto il Venezia per la prima di campionato. Il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti ha un dubbio di formazione, a centrocampo chi tra Elmas e Fabian Ruiz, con il macedone in vantaggio. In attacco spazio al tridente Politano e Insigne ai lati e Osimhen di punta. Per i lagunari del debuttante in massima serie, diverse defezione per squalifica, mentre in avanti Sigurdson dovrebbe spuntarla su Di Mariano.

Fonte: CdS