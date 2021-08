DAZN – Napoli-Venezia, designata la coppia di telecronisti

Dopo i ritiri e le gare amichevoli, finalmente inizia ufficialmente la stagione di serie A e l’attesa è spasmodica per le zone alte e quella per la retrocessione. Per il Napoli esordio in casa contro il Venezia, domenica ore 20,45. Non mancheranno le telecamere di Dazn che ha designato la coppia di telecronisti.

La telecronaca di Napoli-Venezia sarà di Pierluigi Pardo e Stefan Schwoch.

Segui su DAZN il pre e post partita con interviste e approfondimenti direttamente dallo Stadio Diego Armando Maradona. Con la conduzione di Federica Zille e Ciro Ferrara. Da bordocampo, gli interventi di Federico Sala.

La Redazione