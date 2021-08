Dai social indizio per l’addio di Manolas?

Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parla del possibile indizio di mercato sull’addio di Kostas Manolas, sui social postati dal club azzurro nel giorno della presentazione delle nuove maglie, il difensore greco non è presente in nessuna foto.

“La trattativa con l’Olympiacos è ancora viva, c’è distanza tra le parti ma il club greco ci prova a convincere il Napoli, servono almeno 10 milioni di euro per far partire Manolas. Kostas vuole tornare in patria e spinge per la cessione ma i conti non tornano” si legge sul quotidiano.