Contini, la sua cessione, studiata a tavolino, ha un unico scopo

Nikita Contini si è messo molto in evidenza in questi giorni di ritiro, e ha stupito Spalletti, la sua cessione perciò ha un unico scopo, come scrive oggi Il Mattino. Il giovane portiere azzurro è stato ceduto in prestito al Crotone, operazione studiata con cura da Spalletti e Giuntoli, solo per accumulare minuti importanti, quelli che al Napoli non avrebbe potuto mettere insieme, per poi ritornare al Napoli, e chissà contendersi, la prossima stagione, la panchina coi titolari.