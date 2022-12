Compagnoni: “Juventus favorita per lo scudetto. Al Napoli manca un centrocampista per il salto di qualità”

Il giornalista e telecronista di Sky, Maurizio Compagnoni, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. “Chi vince lo scudetto, quest’anno? Non ne ho idea, vediamo come finisce il mercato…. L’Inter si è indebolita, dopo la cessione di Romelu Lukaku. Massimiliano Allegri è un’altra storia rispetto ad Andrea Pirlo, quindi la Juventus è favorita. Da qui a fine mercato, però, gli equilibri possono cambiare molto. Al Napoli serve un bel centrocampista per fare salto di qualità. Teun Koopmeiners potrebbe essere il profilo giusto? Mi piace molto, lo comprerei. Penderei subito lui e Niklas Dorsch, un ottimo talento che è esploso nel Gent e che successivamente è tornato in Germania. Ha militato in squadre non ‘top’, lì mi sembra sprecato: potrebbe fare bene in Serie A. Se il Napoli azzecca il mediano davanti alla difesa, può davvero sorprendere”.

