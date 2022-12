Ceccaroni, Venezia: “Cercheremo di dimostrare il nostro valore contro un avversario di altissimo livello”

Pietro Ceccaroni, difensore del Venezia, primo avversario del Napoli in campionato, ha parlato a due giorni dal match.

Factory della Comunicazione

“Non vediamo l’ora di giocare, ci siamo meritati sul campo questo palcoscenico ed iniziare con una partita così affascinante sarà bellissimo. Cercheremo di dimostrare il nostro valore contro un avversario di altissimo livello, il Napoli ha tantissimi giocatori di talento e dovremo lavorare da squadra per riuscire a fermare le loro grandi qualità. Non andremo al Maradona per fare barricate, significherebbe subire gol; proveremo a giocare la nostra partita. Osimhen? Conosciamo bene le sue caratteristiche, non sarà facile da affrontare ma penso che da squadra proveremo a fermarlo, non solo lui ma tutto il Napoli ha tantissimi giocatori di talento e dobbiamo lavorare da squadra per riuscire a fermare le loro grandi qualità». «Come vivo questo momento? Sono molto contento di quanto abbiamo fatto l’anno scorso ma non dobbiamo guardarci indietro; dobbiamo solamente portarci dietro l’entusiasmo della scorsa stagione e trasferirlo in Serie A» ha continuato il difensore dei lagunari. «Non ho mai giocato in questa categoria, ma non vedo l’ora di iniziare e di affrontare giocatori e squadre di altissimo livello. I nostri tifosi ci sono mancati tantissimo, l’anno scorso è stato un crescendo di emozioni e sarebbe stato fantastico vivere questa esperienza con loro al nostro fianco. Quest’anno poter vivere certi palcoscenici insieme a loro sarà bellissimo”.