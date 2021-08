Berni, ex portiere: “Meret farà molto bene, anche Mancini crede in lui”

Tommaso Berni, ex portiere dell’Inter, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Stagione della consacrazione per Meret? E’ un ottimo portiere che ha grandi margini di miglioramento. Anche Mancini crede in lui, avendolo convocato per l’europeo. Sono sicuro che farà bene. Dispiace che in Serie A ci sono pochi portieri italiani, ma quelli stranieri non sono male. Ci sono tanti giovani portieri, purtroppo abbiamo perso il più forte, ovvero Donnarumma, per motivi economici”.