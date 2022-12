Altafini: “Osimhen farà un grande campionato, può arrivare a 25 gol. Ecco la mia griglia di partenza in Seri A”

L’ex attaccante del Napoli Josè Altafini, exè intervenuto nel corso di Radio Goal ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Victor Osimhen può arrivare a 25 goal, non è come Leao che è svogliato. Il nigeriano farà un grande campionato così come lo farà Vlahovic nel caso restasse in Italia. Kaio Jorge? Mi dicono sia molto bravo. Se questi giocatori vengono cercati da Milan e Juve vuol dire che son bravi”.

“Serie A? Dopo la Juventus, Inter e Milan c’è il Napoli con l’Atalanta. Il Napoli avrebbe dovuto vendere Koulibaly ad 80 milioni per rifare la squadra”, ha sottolineato l’esperto ex attaccante brasiliano che nella sua lunga carriera ha vestito la maglia del Napoli segnando un notevole numero di gol. Nonostante la squadra azzurra non abbia praticamente acquistato nessuno sul mercato (solo Juan Jesus) resta una delle compagini più competitive della prossima Serie A.