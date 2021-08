Addio FPF, l’UEFA pensa allo Squad Cap, ecco di cosa si stratta!

Da molto tempo in Europa si parla della questione legata agli stipendi dei calciatori e a quanto le squadre possono spendere per non sforare con il fair play finanziario. Da oggi non più dato che l’UEFA ha deciso di accantonarlo, dato che si è rivelata una misura inutile e mal gestita. Al suo posto sta nascendo lo Squad cap, che si concentrerà sulle irregolarità dei conti delle squadre nell’immediato e non come nel fair play finanziario che si aspettava la fine della stagione, così da monitorare la bontà dei conti delle società mese per mese, eliminando i bilanci in rosso, immettendo una sorta di tetto ingaggi in relazione ai guadagni della società. Sarà insomma una specie di Salary cap, certamente ancora in fase embrionale, ma vedremo se l’UEFA punterà su questo nuovo sistema di controllo delle finanze.