Proseguono le trattative di mercato per il Napoli, sia in entrata che in uscita. “In uscita il giovane Zedadka che potrebbe finire alla Cremonese che intanto si è già accordata con il Napoli per il prestito di Gaetano. Ancora da definire il futuro di Machach che si è messo in luce nelle amichevoli precampionato in particolar modo per i due gol segnati contro il Bayern Monaco e il Wisla Cracovia. Ounas potrebbe restare.”

IlMattino.it