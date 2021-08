Venerato (RAI): “E’ difficile ora che il Napoli prenda un esterno sinistro”

Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Emerson Palmieri è del Lione, in giornata svolgerà le visite mediche. Il Napoli ha saputo dell’accordo tra i club e non ha potuto dare le garanzie che il ragazzo chiedeva dal punto di vista economico. Il Napoli mi racconta che il giocatore è stato cercato, ma lui non ha voluto aspettare ed ha preferito andare al Lione per i rapporti coi diversi brasiliani che militano nel club francese, soprattutto con Juninho e Paquetà. Ad oggi è difficile che il Napoli prenda un esterno sinistro. Hanno sondato il Villarreal per Estupinian ed il Lille per Reinildo, ma sono giocatori che non si muovono in prestito. Manolas spinge per andar via, si dimezzerebbe lo stipendio pur di andare all’Olympiacos. Il Napoli è sceso dalla richiesta di 15 mln a 10 mln. I greci sono fermi a 5/6 mln con l’inserimento di qualche bonus. Se il Napoli vende Manolas si butta su uno tra Rugani (che la Juventus non darebbe in prestito e il cui ingaggio è di 3 mln) o Mustafi. Il Napoli ha parlato con l’agente di Mustafi e gli ha proposto 1 mln come fatto con Juan Jesus. Il Napoli o prende un terzino sinistro forte oppure non arriverà nessuno. Romagnoli guadagna cifre improponibili per il Napoli. Zakaria? Difficile a meno che il Napoli non venda un calciatore importante. Il Borussia chiede 20 mln per il calciatore“