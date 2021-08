Un sol precedente di Aureliano con il Napoli

Aureliano ha un solo precedente col Napoli in Serie A:

Napoli-Sassuolo 2-0 del 25 luglio del 2020.

Assistenti per Napoli/Venezia: Imperiale-Bercigli. IV Uomo: Santoro. VAR: Di Paolo-Peretti

Chi è nella vita professionale.

Di professione avvocato, inizia ad arbitrare nel 1999 e dopo il classico iter nelle categorie inferiori, nella stagione 2008-2009 inizia ad arbitrare match per la CAN PRO e a partire dalla stagione 2010-2011 dirige numerose partite in questa categorie. Dirige complessivamente 108 partite in Lega Pro, una gara di play-out nella stagione 2009-2010, una gara di play-off nella stagione 2010-2011, due in quella successiva e tre nell’ultima.