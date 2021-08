UFFICIALE – Nello D’Onofrio passa al Sangiuliano

Nello D’Onofrio è del Sangiuliano.

Il difensore classe 2002, ex capitano della Primavera del Napoli è infatti un nuovo giocatore gialloverde.

Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, D’Onofrio, originario di Pomigliano D’Arco, ha vissuto con la squadra azzurra tutta la trafila nei giovani, fino ad arrivare a essere il capitano della formazione Primavera.

Per lui anche tanti allenamenti con la prima squadra in questi anni da cui ha potuto apprendere consigli e segreti da elementi come Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas e Mario Rui.

Ora si tuffa con entusiasmo nella sua prima avventura in Serie D: <Sarà anche la mia prima esperienza nel calcio dei grandi. Sono contento di essere stato contattato da questa società così ambiziosa e che vuole vincere. Per me è una grossa opportunità poter giocare in una squadra di questo livello. Normale che essendo al primo anno avrò bisogno di imparare e di fare esperienza, ma sono qui proprio per questo. Sono lontano da casa e anche questa cosa è una novità per me. A livello di gioco sono un difensore centrale mancino che si adatta a giocare anche sull’esterno>.

La Redazione