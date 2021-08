Pellegrini, ex calciatore: “Insigne? Sarebbe una grave perdita”

Ieri, a “calciomercato l’originale”, trasmissione in onda su Sky, è intervenuto Luca Pellegrini, ex calciatore: “Insigne ha dimostrato, soprattutto negli ultimi anni, la crescita e la maturità che ha raggiunto. È anche diventato più ragionatore e freddo, anche i momenti di difficoltà è riuscito a superarli con intelligenza. Poi dal punto di vista tecnico non si discute, indubbiamente è un valore aggiunto e nel caso sarebbe una grande perdita per il Napoli. Come sostituirlo? Il Napoli può sostituirlo con quello che ha in casa, cioè Lozano, anche se il messicano ha caratteristiche diverse”.