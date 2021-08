Napoli-Olympiakos, c’è da trovare l’accordo per Manolas

Il Napoli si sta muovendo anche sul mercato in uscita, pur se qualche trattativa va a rilento, come quella che vuole l’Olympiacos su Manolas. “Prosegue la trattativa con l’Olympiakos per Manolas, il difensore gradirebbe il ritorno in Grecia ma c’è da trovare l’accordo tra i due club, insieme a quello suo per l’ingaggio (a Napoli guadagna 4 milioni). Situazione da tenere monitorata in questi ultimi giorni di calciomercato che chiuderà il 31 agosto e se dovesse realizzarsi questa cessione potrebbe essere presa in considerazione l’ipotesi Rugani”.

IlMattino.it