Mertens prosegue la preparazione: sarà disponibile tra un mese

Prosegue il lavoro personalizzato sul campo di Mertens. In attesa, più avanti, che possa tornare in gruppo per svolgere in pieno tutto l’allenamento con i compagni. E partecipare alle partitine con i compagni. La previsione è che Dries tornerà disponibile, per una partita ufficiale, più o meno tra un mese. L’attaccante belga è stato sottoposto ad un intervento di stabilizzazione della spalla, subito dopo l’eliminazione con la sua nazionale ai campionati europei nei quarti di finale contro l’Italia. Dopo il lavoro di riabilitazione alla spalla, l’attaccante azzurro ha cominciato il lavoro sul campo nel ritiro di Castel di Sangro. Prima una corsetta leggera. Poi una corsa su distanza più ampia. E, successivamente, i primi scatti. Lavoro atletico e qualche tocco al pallone. Programma che sta proseguendo a Castel Volturno in questi giorni. Il recupero prosegue bene. E si avvicina il giorno del rientro in gruppo. Mertens, intanto, ha cominciato la preparazione. Il belga sarà ovviamente un rinforzo in più in attacco per Spalletti. Che, in questo precampionato, da centravanti, ha avuto Osimhen. E, nell’ultima partita contro il Pescara, anche Petagna. Che si è ripreso dall’infortunio.

Fonte: mattino.it