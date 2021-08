Massimiliano Rosolino testimonial e voce dell’OTT di ISL A Napoli

I campioni internazionali accolti dal signore dei 200 misti.

Rosolino:

“Onorato di poter raccontare la mia città alle stelle del nuoto”

Il gotha dei nuotatori mondiali accolti da un testimonial d’eccezione: Massimiliano

Rosolino. Non solo Federica Pellegrini, non solo Caeleb Dressel, Lilly King e Benedetta Pilato,

Arno Kamminga, Niccolò Martinenghi e Kristof Milak. A fare da anfitrione nella sua Napoli

c’è il nuotatore che più di tutti ha fatto per la sua città. Un oro, un argento e due bronzi

olimpici, un oro, tre argenti e un bronzo mondiale, sessanta medaglie internazionali, signore

dei 200 misti. A Massimiliano il compito di accogliere gli oltre 300 atleti internazionali, 150

medagliati olimpici e mondiali che si daranno appuntamento dal 26 agosto a Napoli per la

tappa napoletana di ISL, l’International Swimming League.

“Fare da testimonial per la mia città è una cosa che mi ha sempre inorgoglito – dice il

campione napoletano – L’International Swimming League me ne ha dato l’opportunità ed io

sono estremamente contento di ciò. L’invito è per tutti i miei concittadini e non solo, per

seguire un mese di gare alla piscina Scandone ed assistere allo show del nuoto mondiale”

“Massimiliano Rosolino sarà una delle nostre punte di diamante – sottolinea il responsabile

della tappa napoletana di ISL Marco Aloi – con lui siamo sicuri che gli atleti che arriveranno

da tutte le parti del mondo si sentiranno ancor di più a casa e Napoli potrà offrire la sua

migliore ospitalità, in vasca e fuori.”

Rosolino inoltre sarà la voce che commenterà tutti i match della Regular Season, dal giovedì

alla domenica, che come in tutto il mondo saranno trasmessi anche dall’OTT live di ISL

(www.isl.global).

BIGLIETTI – Tutte le gare si svolgeranno tutti i week dal Giovedì alla Domenica. Si potrà

scegliere tra biglietti validi per i singoli eventi oppure per miniabbonamenti da due giornate

gare con la possibilità di acquistare anche abbonamenti per tutte le gare di ISL. Prezzi

interessantissimi dai 10 ai 40 euro. Info, prezzo e modalità di vendita sul sito

www.vivaticket.it

FORMAT – Tre le fasi previste, la prima nota anche come Regular Season che si svolgerà

interamente a Napoli dal 26 agosto al 30 settembre con un totale di 11 matches complessivi

per 22 giornate di gara. La seconda con i migliori 8 teams che si sfideranno a novembre ad

Eindhoven nei playoffs e infine la Final Four prevista nella prima settimana di gennaio.

Broadcaster ufficiale della manifestazione per l’Italia sarà Sky Sport che trasmetterà tutti i

match ”live” oltre a raccontare l’evento attraverso magazine e highlights.