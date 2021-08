Manolas ha già deciso, ora tocca all’Olimpiakos. Giuntoli pensa al sostituto

Il futuro, se lo avesse deciso Manolas, sarebbe già in Grecia all’Olimpiacos, anzi l’ingaggio che attualmente guadagna in maglia azzurra, oltre i 4 milioni, li spalmerebbe per i prossimi 4 anni. Ora la palla passa al club greco che deve farsi sentire con la società di De Laurentiis per formulare l’offerta. La sensazione è che andrebbe bene il prestito con obbligo di riscatto, formula che oggi va molto di moda. Se dovesse essere effettuata la cessione, il d.s. Giuntoli andrebbe su uno tra Rugani della Juventus, oppure Marc Senesi del Feyenoord. Il tutto in attesa di uno squillo dalla Grecia.

La Redazione