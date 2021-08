Le cessioni finora hanno portato poca sostanza alle casse del Napoli

Il mercato del Napoli continua, ma molto a rilento, e le operazioni portate a termine, specie in uscita, finora hanno portato poca sostanza alle casse del Napoli, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Finora, sono stati ceduti Tutino al Parma, Luperto all’Empoli e Ciciretti al Pordenone. Si tratta comunque di operazioni di bassa finanza, che hanno portato poco o niente nelle casse della società, trattandosi di semplici prestiti. L’unico che potrebbe garantire un po’ di milioni è Ounas: ne ha chiesti 15, De Laurentiis. C’è il rischio concreto, a questo punto, che il mercato del Napoli si sia chiuso prima ancora della data ufficiale. A meno che non si riescano ad ottenere dei prestiti o interessarsi a giocatori a parametro zero. (…) Il Napoli, comunque, è già competitivo”.

