Il Napoli sul mercato è 0-0, ma c’è un top player che potrebbe cambiare in meglio le cose

Se oggi finisse il mercato, il Napoli sarebbe 0-0, ovvero nessun acquisto, se non l’arrivo dello svincolato Juan Jesus, ma neanche cessioni illustri. Il non andare in Champions ha messo la società azzurre nelle condizioni di non investire soldi freschi, intorno alle 50 oppure 100 milioni freschi sul mercato. Colpa anche di quei maledetti novanta minuti contro il Verona. La differenza la potrebbe fare l’unico top-player, ovvero Luciano Spalletti. Il mister ha già fatto intuire le sue intenzioni sul piano del gioco e a livello tattico. Purtroppo non avrà Mertens e Demme tra i due e i tre mesi, ma in compenso è tornato Lozano, così come ci sono i vari Koulibaly, Di Lorenzo, Zielinski e Insigne. Su quest’ultimo c’è sempre l’ombra del mercato, ma ad oggi c’è la sensazione concreta che possa restare a scadenza di contratto. L’allenatore di Certaldo insomma dovrà fare il suo.

La Redazione