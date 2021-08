Emerson Palmieri, lanciato da Spalletti, oggi firmerà col Lione

Il Napoli lo ha inseguito per mesi, ed era il primo nome chiesto da mister Spalletti che lo ha lanciato alla Roma, ma Emerson Palmieri firmerà invece oggi col Lione. “ L’Equipe ha annunciato la conclusione dell’affare in giornata, con la presenza di Emerson Palmieri in giornata a Lione per le visite mediche e la firma e domenica potrebbe già addirittura esordire nel match di campionato contro il Clermont. Operazione che verrà chiusa in prestito tra Lione e Chelsea con il club transalpino che pagherà l’ingaggio al terzino della nazionale che ha vinto l’Europeo con l’Italia di Mancini”.

IlMattino.it