Di Lorenzo, difensore Napoli: “Le nuove maglie? Eravamo impazienti nell’indossarle. Insigne è un capopopolo”

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Insigne capopopolo della nazionale? Non solo lui, ma tutti i napoletani ci hanno fatto conoscere quella famosa canzone che ormai conosciamo tutti. E’ stato un percorso stupendo con un grande gruppo. Il segreto della nazionale è stato il gruppo oltre le qualità tecniche dei singoli. S’è creata una bell’atmosfera e questo ha avvicinato molto i tifosi. Stavamo bene insieme ed ognuno dava il 100% anche per pochi minuti. Nuove maglie? Sono molto belle, eravamo impazienti di vederle e siamo contenti. Non vedo l’ora di indossarla domenica per la prima volta. Abbiamo fatto questo shooting con le maglie a Castel di Sangro e ci siamo divertiti molto nel backstage. Juan Jesus? Giocatore importante che ha giocato in squadre importanti. Darà il suo apporto, l’abbiamo accolto bene, è un bravissimo ragazzo. L’obiettivo quest’anno è di vincere qualcosa, siamo il Napoli e vogliamo fare una bella stagione. Vogliamo partire con una vittoria per alimentare l’entusiasmo dell’ambiente”.