Calciomercato Serie A: ufficiale il passaggio di Simy alla Salernitana

Mancava solo l’ufficialità per il passaggio di Nwanko Simy alla Salernitana ed è arrivata in questi minuti: l’attaccante nigeriano resta in Serie A e lo farà vestendo la maglia granata sotto la guida di Fabrizio Castori.

La formula e la cifra

L’accordo fra Salernitana e Crotone si è trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro bonus compresi. Per l’attaccante classe ’92 la Salernitana sarà solamente il suo secondo club in Italia, dopo le ultime cinque stagioni vissute fra Serie A e B a Crotone.

Dopo una lunga trattativa, l’intesa si è sbloccata solo nei giorni scorsi. Nella serata di ieri poi l’arrivo di Simy in Campania per iniziare la sua nuova avventura in Serie A. Oggi invece l’ufficialità, la squadra di Castori ha finalmente trovato il suo attaccante e leader per cercare di raggiungere la salvezza.

I numeri di Simy con il Crotone

L’attaccante nigeriano ha segnato 66 gol in 159 presenze totali con la maglia del Crotone. In particolare, Simy ha trovato 30 gol in Serie A con gli “squali” , dei quali addirittura 20 nella scorsa stagione, chiusa al quinto posto fra i migliori marcatori del campionato .

