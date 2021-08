C. Venerato, giornalista Rai: “Se arrivassero 15-16 milioni, darà via l’algerino”

Su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Rai Ciro Venerato ha parlato del mercato azzurro in uscita: “Il Napoli vuole realizzare una o due cessioni importanti, ma al momento non ci sono richieste per il big. Ounas? Se arrivassero 15/16 mln il Napoli darà via l’algerino. Insigne resta in scadenza e difficilmente rinnoverà per il 31 agosto. Il suo procuratore è a Milano da ieri, ha avuto colloqui anche con squadre estere. L’Inter è ferma, ma non si esclude che nell’ultima settima di mercato chiamerà De Laurentiis per chiedere il capitano del Napoli”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli