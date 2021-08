C. Alvino, giornalista: “Non sarà del Napoli solo per questioni economiche”

Su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato del mancato acquisto di Emerson Palmieri: “Era un calciatore che andava a completare la rosa, che conosceva bene Spalletti e il tecnico lo conosceva a sua volta. Peccato non averlo preso, ma non si sono trovate le giuste condizioni per acquistarlo. Peccato, era un tassello giusto per dare ancora più forza per raggiungere l’obiettivo Champions. Avere già in rosa due terzini sinistri a libro paga, con uno ancora fuori dopo l’infortunio, ha pesato. Gli ingaggi di Mario Rui e Ghoulam non hanno permesso al Napoli di prendere l’italo-brasiliano. Emerson Palmieri non sarà del Napoli solo per questioni economiche e non tecniche”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli