Aggiornamenti in casa Napoli sulle cessioni. Ottimismo sul rinnovo di Meret

Il Napoli sa perfettamente che per completare la rosa, ha bisogno di cessioni, soprattutto di soldi per rendere la rosa più competitiva. Dopo i vari Tutino, Luperto e Contini, a breve dovrebbe essere il turno di Gaetano e forse Zedadka, entrambi alla Cremonese. Tutti elementi che non porterebbero quel gruzzoletto, così come Costa e Machach. Invece per quanto riguarda Ounas, non mancano gli estimatori. In Italia ci sarebbe il Torino, mentre in Turchia Fenerbache e Galatasaray. Il club azzurro chiede intorno ai 20 milioni, utili per tornare sul mercato. Sul fronte rinnovi, l’incontro con l’agente di Alex Meret Federico Pastorello, è andato per il meglio, quindi si attendono di limare i dettagli per ufficializzare il prolungamento del contratto fino al 2026.

La Redazione