WOMEN CHAMPIONS – Doppietta di Giacinti e l’A.c. Milan passa al secondo turno

Esordio storico per l’A.c. Milan in Women Champions dove le ragazze di coach Ganz hanno affrontato in trasferta lo Zurigo. Le rossonere vanno in vantaggio con Giacinti che mette la palla a porta vuota su assist di Andersen. La compagine lombarda sfiora più volte il raddoppio, ma anche le padroni di casa vanno vicine al pareggio, è un muro Laura Giuliani. Le svizzere pareggiano con una splendida rete di Megroz che sfrutta anche l’errore di Agard. Nel finale ancora Giacinti porta in vantaggio l’A.c. Milan, diagonale vincente di sinistro su assist di Grinshow. Prossimo turno per le rossonere sarà contro le tedesche dell’Hoffenhaim, oggi esordio stagionale per la Juventus Women di Montemurro.

ZURIGO-MILAN 1-2

ZURIGO (4-4-2): Peng; Fischer (20’st Regazzoni), Stierli, Kiwic, Mégroz (39’st Wulff); Piubel (30’st Andrade), M. Moser (30’st R. Moser), Vetterlein, Dubs (20’st Riesen); Humm, Terchoun. A disp.: Bruderer, Benz; O’Neill, Flury, Henz, Heeb, Matsushita. All.: Grings.

MILAN (3-4-2-1): Giuliani; Fusetti, Agard, Árnadóttir; Bergamaschi, Jane (27’st Grimshaw), Adami (47’st Tucceri Cimini), Thrige; Thomas, Vero (39’st Stapelfeldt); Giacinti. A disp.: Korenčiová, Cazzioli; Codina Panedas, Kirschstein, Rizza, Longo, Miotto, Cortesi. All.: Ganz.

Arbitro: Kateryna Usova (Ucraina).

Gol: 33′ e 37’st Giacinti (M), 22’st Mégroz (Z).

Ammonite: 27’st Terchoun (Z), 33’st Giacinti (M), 48’st Stierli (Z), 51’st Bergamaschi (M).

La Redazione