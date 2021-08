W. Zenga, ex portiere: “Sono convinto che possa esprimersi alla grande”

Lunga intervista di Walter Zenga a La Gazzetta dello Sport, dove l’ex portiere fa una panoramica sui numeri uno della Serie A: “Sono molto curioso di vedere Musso in una nuova dimensione come l’Atalanta. Sono anche convinto che Meret, finalmente titolare, possa esprimersi alla grande. L’alternanza non va bene: un portiere deve avere la convinzione di poter giocare sempre. E a proposito di giovani, è molto bravo anche Cragno: quando ero a Crotone, nel 2018, dissi che i due portieri che dal vivo mi avevano impressionato di più erano Cragno del Cagliari e Meret, che all’epoca giocava nella Spal. E anche Mancini è stato indeciso tra loro due al momento delle convocazioni per l’Europeo”.

Fonte: Gazzetta dello Sport