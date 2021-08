SPORTITALIA – Cambio di programma per l’agente di Insigne. Novità in vista?

Il futuro di Insigne, come negli ultimi mesi, è al centro deli argomenti mercato in casa Napoli. L’agente del capitano degli azzurri Vincenzo Pisacane, non sarà a Milano, come sembrava, ma a Castel Volturno. Ora, secondo Sportitalia, c’è da capire se porterà offerte da altri club, o come sembra sarà per lui un nulla di fatto e si ascolterà l’eventuale offerta di rinnovo. Nelle prossime ore se ne saprà di più. La sensazione è che potrebbe essere un nulla di fatto come dice Alfredo Pedullà

La Redazione