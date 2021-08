La giornata di ieri Juan Jesus è stata caratterizzata dalle visite mediche a Villa Stuart e per oggi dovrebbe esserci il tanto atteso twitter presidenziale. L’ex di Inter e Roma, come riporta il giornalista di calciomercato Gianluca Di Marzio, firmerà un contratto di un anno a 1 milione + 200 di bonus in caso di approdo in Champions.

La Redazione