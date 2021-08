Rinnovo Meret, il Napoli vorrebbe portarlo al 2025

Non solo mercato per il Napoli, che anche se a rilento, sembra si stia muovendo, ma è anche tempo di rinnovi, tolto quello di Insigne che sembra non voler decollare. “Il Napoli vuole blindare Alex Meret, il portiere 24enne fresco campione d’Europa, per garantire la porta azzurra del domani. Come riportato da Sky Sport, il club azzurro ha incontrato l’agente del calciatore Federico Pastorello per capire se esiste la possibilità di allungare l’accordo in essere che al momento scadrebbe nel 2023.

Quello di Meret è uno dei tanti contratti che scadrebbe tra due anni e a cui il Napoli deve pensare: Giuntoli vorrebbe allungare il legame del portiere con il club di uno o addirittura due stagioni, portandolo al 2025, quando Meret avrà 28 anni. Un gesto sicuramente importante da parte degli azzurri con il portierino azzurro che nelle ultime due stagioni ha vissuto ruolo da comprimario insieme con Ospina”. IlMattino.it