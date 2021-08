Napoli-Meret, aggiornamenti sull’incontro di ieri a Castel Volturno

Ieri pomeriggio si è svolto a Castel Volturno, l’incontro tra il Napoli e l’agente di Alex Meret, ovvero Federico Pastorello. Secondo il collega di calciomercato.it Marco Giordano, il tutto è andato per il meglio, esito positivo e nei prossimi giorni ci dovrebbe essere l’ufficialità. Il ragazzo friulano da sempre non ha mai puntato i piedi, ha fiducia nel progetto e sa che avrà il suo spazio in maglia azzurra. Come ingaggio guadagnerà quanto i big della rosa e sarà considerato titolare della squadra. Manca poco, ma un altro rinnovo per un campione d’Europa, dopo Di Lorenzo, si sta per avverare.

La Redazione