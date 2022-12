Juan Jesus, il jolly di Spalletti e arriva a Napoli con 10 anni di ritardo. Giorni decisivi per Manolas

Il Napoli, dopo 10 anni, finalmente potrà avere in rosa Juan Jesus. Se ne parlava nel 2011 quando fu ad un passo dalla firma, ma non se ne fece nulla. Il difensore brasiliano riavrà in panchina Luciano Spalletti che lo ha allenato per ben 18 mesi e lui disse in passato “a lui tengo molto”. La scelta dell’ex di Roma e Inter è per motivi tattici, sarà il vice Koulibaly e può giocare anche in un eventuale difesa a tre. Juan Jesus è sicuramente il giocatore che potrà dare una mano, ieri ha fatto le visite mediche a Villa Stuart ed è già a Castel Volturno, dove aspetta solo l’ufficialità per allenarsi con la squadra. Non è da escludere che possa essere pronto per il Venezia. In uscita c’è da capire la questione Manolas, l’Olimpiacos ha l’accordo con il giocatore greco, manca con il Napoli e nei prossimi giorni se ne saprà di più di eventuale offerta, Spalletti lo conosce bene, ma a livello tattico si pensa ad altro. In entrata Giuntoli spera di trovare l’accordo con il Feyenoord per Senesi, visto che il prezzo ad oggi è molto alto.

Factory della Comunicazione

La Redazione