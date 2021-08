Dalla Francia – Emerson Palmieri dice no al Napoli, domani al Lione per le visite mediche

Il Napoli lo ha rincorso per mesi, ed era il primo nome chiesto da Spalletti, ma Emerson Palmieri pare abbia preferito altro. Stando a quanto riportato da L’Equipe, Emerson Palmieri domani è atteso a Lione per le visite mediche da effettuare con il club francese. Secondo il quotidiano il giocatore del Chelsea firmerà in prestito secco. Niente Napoli dunque per l’italo-brasiliano.