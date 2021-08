Contro il Venezia una certezza, un ballottaggio e sarà Insigne a prendere la decisione

Domenica finalmente si torna al calcio giocato, il Napoli affronterà il Venezia per la prima di campionato, allo stadio Diego Armando Maradona, ore 20,45 e Spalletti è già concentrato sull’undici da mandare in campo. In porta Meret avanti su Ospina. In difesa i centrali saranno Koulibaly e Rrahamani, i laterali saranno Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo oltre a Lobotka e Zielinski, quest’ultimo recuperato, ci sarà il ballottaggio: Elmas o Fabian Ruiz, con il macedone più avanti rispetto allo spagnolo. In avanti Politano, Osimhen e infine c’è da capire Lorenzo Insigne. Ieri il capitano si è allenato in palestra, per una leggera infiammazione al ginocchio. Nulla di serio, lui vorrebbe esserci, si valuterà in questi giorni, anche se ci sono altri pensieri, ma che riguardano l’extra terreno di gioco. Il tecnico si augura di averlo in campo contro i lagunari, però si agirà con cautela. Lozano ritorna in gruppo e questa è ottimo per il futuro.

La Redazione