Centrocampo: due i nomi sul notes di Giuntoli

A centrocampo, se il mercato dovesse fornire gli appoggi giusti, rimane comunque percorribile la strada che porta a Youssouf (22) del Saint Etienne, muscoli al servizio della comunità, altrimenti a Berge (23) dello Sheffield, centimetri utili per avere una presenza fisica e una esperienza anche internazionale sulla quale contare. Youssouf è leggermente in vantaggio su Berge, per caratteristiche che il Napoli non si ritrova a disposizione da quando è andato via Allan e in Francia l’eco d’una trattativa si è già sparsa. Fonte: CdS