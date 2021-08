Calvarese, ex arbitro: “Ritiro? Juve-Inter non ne è la causa!”

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha spiegato le motivazioni dietro al suo ritiro, ecco le sue parole: “Lascio per la mia azienda, vorrei lavorare con i club. Decisione sofferta, ma presa per seguire la mia azienda di integratori da vicino. Vorrei lavorare con club professionisti e non potevo incorrere in conflitti di interesse. Avrei potuto fare un altro anno, Amazon è arrivata dopo e mi ha preso in contropiede. Mi mancherà l’adrenalina del campo, ma avrò una Var Room simile a quella degli arbitri e potrò comunicare con i telecronisti: sarà un esperimento innovativo. Juve-Inter? Le polemiche fanno parte del gioco. Potevo gestirla meglio, ma non voglio entrare in episodi specifici perché genererebbero ulteriori discussioni e potrei essere strumentalizzato. Non c’entra la decisione del ritiro con quel match”.