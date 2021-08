Verso Napoli-Venezia ecco le statistiche ed i precedenti

La settimana di Napoli-Venezia e della prima giornata di Serie A è ormai giunta. Domenica ore 20.45 allo Stadio “Diego Armando Maradona“ di Fuorigrotta ci sarà l’esordio in panchina per mister Spalletti. Gli azzurri vorranno partire con il piede giusto per centrare sin da subito gli obiettivi prefissati, ovvero quello di ritornare in Champions League.

Storia e passato

I precedenti risalgono alle stagioni 2002/2003 e 2003/2004, con l’allora presidente Salvatore Naldi, tutte e quattro le partite giocate in Serie B. Con ben 3 pareggi ed una sconfitta il Napoli si presenta all’esordio in Serie A contro il Venezia a dover subito sfatare queste statistiche. All’epoca ci furono molti allenatori che si alternarono sulla panchina degli azzurri. Franco Colomba, Sergio Buso, Franco Scoglio il primo anno; Andrea Agostinelli e Luigi Simoni il secondo. Nelle 4 partite il Napoli ha fatto solo 3 goal subendone 4.

Presente

Il Napoli attuale sembra avere le carte in regola per poter partire subito con una vittoria; di fianco nell’immagine si vede il percorso precampionato delle due squadre a confronto. Gli azzurri arrivano con 6 partite e 6 vittorie, con ben 24 goal subiti (nell’immagine mancano i 4 al Pescara), e solo due goal subiti. Di fianco invece il Venezia che con 5 partite giocate, e 3 vittorie e 2 pareggi; uno di questi avvenuto nel primo turno di Coppa Italia contro il Frosinone battuto poi alla fine ai calci di rigore. Un Napoli che sembra più equilibrato e più pronto rispetto all’inizio della scorsa stagione, ma affronterà l’incognita Venezia. In quanto una neopromossa vorrà dimostrare fin da subito le sue armi e far bene fin dalla prima partita per raccogliere quanti più punti possibili per conquistare la salvezza.

A cura di Antonio Pisciotta

