SKY – Per la difesa volata Juan Jesus-Mustafi. Tutto in 24 ore

Il mercato del Napoli si sta per muovere, soprattutto per cercare il nome del quarto centrale che prenderà il posto di Sebastiano Luperto passato all’Empoli. Sarà una volata tra Juan Jesus e Mustafi. Per il primo ex Inter e Roma, ritroverebbe Spalletti che lo ha allenato in passato. Per il secondo sarebbe un ritorno in Italia, dopo le esperienze con Valencia e Arsenal. L’obiettivo è chiudere nella notte e cercare di strappare un contratto annuale. Chi dirà di sì vestirà l’azzurro, come riporta il sito di Di Marzio.

