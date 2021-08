Mentre il Napoli da oggi riprenderà gli allenamenti al Training Center di Castelvolturno, è in corso l’incontro con l’agente di Alex Meret Federico Pastorello. L’obiettivo del club azzurro è di rinnovare il contratto del portiere friulano, come riportano i colleghi di Sky Sport e dell’aumento d’ingaggio. Contratto in scadenza nel 2023. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità in merito.

La Redazione