SERIE A FEMMINILE – Dopo il pari di Napoli, la Lazio di coach Morace si concentrerà sul campionato

Dopo il pari nel test amichevole contro il Napoli femminile, la Lazio Women proseguirà la preparazione in vista dell’esordio in campionato, contro la Sampdoria di mister Cicontta. Le bianccelesti questa stagione punteranno sull’esperienza in porta di Ohrstrom che dopo gli anni di Verona e Fiorenze, cercherà di dire la sua con i colori sociali del club di Lotito. Per il resto è confermata la rosa che ha raggiunto la massima serie con Gambarotta, Pittaccio e Visentin su tutte. In campionato poi il calendario non sarà semplice contro Inter, Milan, Fiorentina e Sassuolo, prima dello scontro diretto contro il Pomigliano di Tesse. Per la Lazio non sarà semplice, ma in panchina coach Morace potrà certamente dare il suo contributo in ambito di esperienza e poi il resto lo farà il campo.

La Redazione